Perché negli Stati Uniti i ladri non rubano le Tesla?

Negli Stati Uniti le Tesla non attraggono chi intende rubare un'auto. Ma perchè? Eppure i modelli di Elon Musk costano parecchio , rivelandosi tra le più sognate dai cittadini. Secondo un'analisi fatta dall' Highway Loss Data Institute, queste vetture non registrano tentativi di furto , classificandosi nel 2022 nelle posizioni più basse della classifica dei veicoli più rubati.

Le Tesla "anti-furto"

L'indagine ha utilizzato un criterio denominato "RCF" (Relative Claim Frequency), che tiene conto del numero totale di veicoli assicurati per ciascun modello e lo confronta con il numero di richieste di risarcimento presentate per quel particolare veicolo. La Model 3, si posiziona in testa alla classifica delle auto meno rubate, seguita dalla Model Y, mentre la Model X ha occupato la quinta posizione dalla fine della classifica.

I motivi

In realtà le auto Tesla non vengono rubate perchè non "fanno gola" ai criminali ma piuttosto per una serie di fattori che le rende quasi immuni al furto, dalla loro connettività Internet, che consente di tracciare costantemente la posizione del veicolo, alle funzioni di sicurezza avanzate, come il "PIN to Drive", che rendono estremamente difficile l'uso del veicolo da parte di chi non ne è proprietario.

Quali sono le più rubate

Nella classifica delle più rubate spiccano la Dodge Challenger SRT Hellcat, seguita dalla Dodge Charger HEMI e dalla Honda CR-V 4WD.

