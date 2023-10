F1, Vasseur categorico: “Non possiamo più permetterci errori”

ROMA – La Ferrari , dopo un Gran Premio degli Stati Uniti a tinte bianche e nere, visto il terzo posto di Carlos Sainz e la squalifica di Charles Leclerc , è pronta per fare tappa in Messico. Il team principal Frederic Vasseur si è detto felice di aver recuperato altri punti sulla Mercedes nella classifica costruttori , ma adesso ha intenzione di fornire una prestazione migliore in pista. L’obiettivo della Rossa di Maranello, dunque, è quello di portare a casa altri punti e di provare a stare davanti alla coppia della McLaren e soprattutto della Mercedes.

Vasseur: "Vogliamo concentrazione"

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, alla vigilia del Gran Premio del Messico 2023 di Formula 1, ha parlato ai sito ufficiale della scuderia indicando gli obiettivi: “Abbiamo lasciato Austin con una classifica rivista dopo l’esclusione di Hamilton e Charles, che ha permesso a Carlos di salire sul podio. È un risultato che si merita per come ha gestito la gara e che ci ha consentito di tornare a rosicchiare punti nella rincorsa al secondo posto nella classifica Costruttori. In Messico però voglio vedere maggiore concentrazione da parte della squadra perché non possiamo più permetterci alcuni degli errori di valutazione che abbiamo visto negli Stati Uniti“.