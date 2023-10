La Ferrari in Messico: antidolorifici a Leclerc, Sainz out. Cosa succede

CITTÀ DEL MESSICO - Sono ore di difficoltà in casa Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz al momento non sono al meglio per il Gran Premio del Messico, che prenderà ufficialmente il via questa sera con le prime prove libere. Il monegasco ha spiegato di essere ancora alle prese con un ascesso che si trascina da un po' di tempo, e che gli provoca ancora dolore: "La cosa non influsice sulla mia performance", ha rassicurato ai microfoni di Sky Sport, ma allo stesso tempo "per salire in macchina prendo degli antidolorifici forti".