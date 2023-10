Finali Mondiali Ferrari, sfilata Rossa al Mugello

Formula 1 e Mondiale Endurance sono i due fronti sui quali i tifosi della Ferrari si sono concentrati negli ultimi tempi. Dal punto di vista della F.1, la necessità è capire il futuro della scuderia dopo l'ennesima stagione di sofferenza. Per quanto riguarda il WEC, invece, la volontà è quella di comprendere a che punto è il Cavallino dopo la fantastica affermazione a Le Mans del giugno scorso . WEC che ancora deve vedere il suo epilogo, previsto per il prossimo fine settimana con la 8 Ore del Bahrein, dove Maranello sogna ancora un trionfo che avrebbe del magico.

Che attesa per la 499P Hypercar

Il preludio ideale del finale di stagione è in onda invece in questo fine settimana all’Autodromo Internazionale del Mugello teatro delle Finali Mondiali Ferrari, con i protagonisti del Ferrari Challenge in battaglia per i titoli e il trofeo mondiale. Il campionato monomarca del Cavallino Rampante di North America ed Europa vedrà infatti l'incoronazione dei vincitori a bordo delle Ferrari 488 Challenge Evo di Trofeo Pirelli e Coppa Shell. Senza dimenticare il contorno riservate ai programmi speciali come Club Challenge, F1 Clienti, XX Programme, Club Competizioni GT. Domenica infine, il tradizionale appuntamento con il Ferrari Show che dopo le Finali Mondiali del Challenge potrà coccolarsi anche la 499P Hypercar che ha trionfato a Le Mans e sembra due anteprime mondiali di assoluto rilievo, una delle quali è la nuova Ferrari 296 Challenge di cui sono state diffuse anche le prime foto.

Challenge Trofeo Pirelli Europe, trionfo Donno

Intanto l’Italia si porta a casa la prima soddisfazione con Il 18enne Eliseo Donno che ha conquistato proprio al Mugello con una gara di anticipo il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. A Donno, al suo secondo anno in Ferrari, è stato sufficiente conquistare il secondo gradino del podio al termine di una gara emozionante e imprevedibile a causa della pioggia.

La corsa è stata vinta dall'ex pilota di Formula 1, il tedesco Adrian Sutil. La terza piazza, occupata dal britannico Thomas Fleming, ha consegnato matematicamente il titolo al pilota pugliese con una gara di anticipo. "E oggi disputeremo una gara più tranquilla, per prepararci alla competizione di domenica per provare a conquistare anche il mondiale", ha detto lo stesso Donno.

Trofeo Pirelli, ecco i vincitori

Nel Trofeo Pirelli Am, categoria europea riservata ai piloti “amator”, si è imposto il giapponese Yudai Uchida, mentre nella Coppa Shell, con il titolo già assegnato ad Axel Sartingen con due gare di anticipo, ha trionfato l'austriaco Erns Kirchmayr, seguito dal tedesco Christian Herdt Wipper e dall'olandese Fons Scheltema. Nella Coppa Shell am la corsa odierna è stata vinta dal tedesco Martinus Rihter.

Nel raggruppamento del Nord America, vittoria nel Trofeo Pirelli dello statunitense Matt Kurzejewski, già campione con due gare di anticipo, nel Trofeo Pirelli am l'austriaco Brian Cook si è aggiudicato la corsa, ma all'americano Justin Rothberg è stato sufficiente tagliare il traguardo in quinta posizione per conquistare il titolo 2023, nella Coppa Shell l'americano Cameron Root ha vinto corsa e campionato e infine nella Coppa Shell am il connazionale Bruce Cleveland si è aggiudicato la gara.

IL PROGRAMMA

OGGI

9. Trofeo Pirelli EU TP - Gara 2

9.50-10.40 XX Programme

10.55-11.35 Club Competizioni GT

11.45-12.30 F1 Clienti

13 Coppa Shell - Gara 2

13.50-14.45 XX Programme

14.55-15.35 Club Competizioni GT

15.45-16.30 F1 Clienti

17.00 North America - Gara 2

18.00-18.30 Attività Sportive GT

Domani sabato 28 ottobre:

9-9.55 XX Programme

10.05-10.30 Coppa Shell AM, Qualifiche

10.40-11.25 F1 Clienti

11.35-12.00 Coppa Shell, Qualifiche

12.10-12.50 Club Competizioni GT

13-13.25 Trofeo Pirelli & AM, Qualifiche

13.35-14.30 XX Programme

14.40-15.25 F1 Clienti

15.35-16.25 Ferrari Challenge, Superpole

16.40-17.20 Club Competizioni GT

17.30-18.15 Attività Sportive GT

Domenica 29 ottobre:

9 Finale Mondiale Coppa Shell AM

10.10 Finale Mondiale Coppa Shell

11.20 Finale Mondiale Trofeo Pirelli & AM

12.45 Ferrari Show

14.40-15.30 XX Programme

15.40-16.25 F1 Clienti

16.35-17.55 Club Competizioni

18.00-18.45 Attività Sportive GT