FP1 Messico: Verstappen vola, sorpresa Albon. Leclerc e Sainz lontani

CITTÀ DEL MESSICO - La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico ha visto Max Verstappen far segnare il miglior tempo. L'olandese della Red Bull ha chiuso in 1:19.718, scavando un solco di mezzo secondo con il resto della griglia, tranne che con un sorprendente Alexander Albon, che ha piazzato la sua Williams ad appena 95 millesimi da Max. Quinto posto per Charles Leclerc, a oltre mezzo secondo di distacco, mentre Carlos Sainz è settimo a +0.761: lo spagnolo ha anche accusato un problema al sistema idraulico che ha messo fuori uso il servosterzo, facendogli perdere tempo ai box, prima di tornare in pista. Per quanto riguarda il passo gara, non impressiona Verstappen, che appare in ritardo anche sul compagno Sergio Perez, mentre stupiscono ancora Albon e anche Lando Norris; tempi più alti per i piloti della Ferrari, ma occorre considerare che questa sessione è sicuramente quella meno indicativa del weekend, e servirà aspettare le FP2.