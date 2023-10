Diretta qualifiche F1 GP Messico 2023: dove vederle in tv

CITTÀ DEL MESSICO - Tutto è pronto per le qualifiche del Gran Premio del Messico, valido come ventesimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Battaglia serrata sul circuito Hermano Rodrigues, dopo il venerdì con le prime prove libere: Max Verstappen si è affermato come il più veloce, ma dati interessanti sono arrivati dalle simulazioni del passo gara di Ferrari, McLaren e Mercedes, facendo presagire una battaglia equilibrata in vista di domenica. Prima, però, c'è da decidere la griglia di partenza. La terza e ultima sessione di prove libere scatterà alle ore 19:30, mentre il via alle qualifiche è fissato per le 23. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà disponibile la visione in diretta e in chiaro delle qualifiche.