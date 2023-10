Ferrari, Vasseur e l’incognita raffreddamento: l’analisi del GP Messico

CITTÀ DEL MESSICO - "Stiamo tutti faticando nel cercare le regolazioni adatte per assicurare il raffreddamento, un fattore che può avere impatti diversi su macchine diverse". Così Frederic Vasseur ha spiegato uno dei temi più importanti nel weekend del Gran Premio del Messico di F1, un fattore che appare determinante in vista della gara domenicale. Ai microfoni di Sky Sport, il team principal della Ferrari ha aggiunto: "Siamo concentrati sul raffreddamento di freni e motore per evitare di fare gestione del motore durante la gara, quello sarà un aspetto chiave per le prestazioni del weekend".