Ruba un minivan e poi... passa a prendere gli altri ladri

Esistono ormai diversi metodi per compiere un furto d'auto. Uno inedito, in tal senso, lo hanno involontariamente scoperto i dipendenti della Northtown Auto Sales, concessionaria di Spokane, Washington, che quando si sono presentati al lavoro giovedì scorso si sono ritrovati senza nove vetture. Quando sono entrati in concessionaria infatti hanno trovato un buco nel soffitto e una corda appesa al tetto. Dai filmati delle telecamere emerge inoltre il singolare metodo adottato dai ladri per rubare le auto, oltre a un particolare abbigliamento di due di loro.