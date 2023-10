Verstappen oltre ogni record in F1: “Non pensavo fosse possibile”

ROMA - Il Mondiale 2023 di Formula 1 continua ad avere un solo ed indiscusso protagonista, ovvero il tre volte campione del mondo Max Verstappen . Il pilota della Red Bull , dopo aver realizzato il record per la serie più lunga di vittori consecutive, con il successo conquistato nel Gran Premio del Messico 2023, ha infranto un altro primato. Quella di ieri, infatti, è stata la sedicesima vittoria stagionale per l'olandese, che ha migliorato lo score della scorsa annata, quando si impose su quindici tracciati diversi.

Verstappen: "Stagione incredibile"

Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo l'ennesimo trionfo stagionale ottenuto nel Gran Premio del Messico, ha commentato il suo nuovo record di sedici successi nell'arco di una sola stagione: "Riuscire a vincere sedici gare in un campionato è qualcosa che non avrei mai pensato fosse possibile. Questa è stata una stagione incredibile. In gara non avevamo un grande ritmo ed avevamo preparato un'altra strategia, ma la bandiera rossa ha stravolto i nostri piani. Ad ogni modo siamo riusciti a vincere, ma ora il mio obiettivo è pensare solamente alla prossima gara".