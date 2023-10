In 30 anni non ha mai rinnovato la patente: beccata dalla Polizia

Rinnovare la patente è importante, sia perché nel momento in cui lo si fa si eseguono anche dei controlli per verificare che le condizioni dell'automobilista siano buone per continuare a guidare, sia perché altrimenti si rischia molto grosso in termini di provvedimenti. In ogni caso lasciarla scaduta non è mai un bene. Soprattutto se lo è da ben trenta – lunghi – anni. Ed è proprio questa l'assurda storia di una sessantenne che, dopo aver ricevuto la patente nell'oramai fin troppo lontano 1979 non l'ha mai rinnovata.