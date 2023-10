Prezzi benzina e diesel: c'è un netto ribasso

Gli scorsi mesi sono stati protagonisti di una forte preoccupazione dervante dai prezzi alti dei carburanti. Adesso però l'Italia può respirare grazie ad un chiaro miglioramento: c'è infatti un evidente discesa dei costi . Da quanto si apprende da Staffetta Quotidiana, IP ha abbassato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Ma andiamo nel dettaglio con le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy.

Nel dettaglio

Partiamo con la benzina. In modalità self service la verde si attesta a 1,872 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 1,873, pompe bianche 1,869), mentre al servito a 2,013 euro/litro (-9, compagnie 2,052, pompe bianche 1,934). Passiamo al gasolio: in modalità fai da te è a 1,865 euro/litro (-9, compagnie 1,866, pompe bianche 1,862), al servito invece arriva a servito a 2,005 euro/litro (-8, compagnie 2,044, pompe bianche 1,926).

Il Gpl servito, invece, si attesta a 0,722 euro/litro (+1, compagnie 0,730, pompe bianche 0,713), il metano servito a 1,442 euro/kg (invariato, compagnie 1,448, pompe bianche 1,438), e infine il Gnl 1,292 euro/kg (+2, compagnie 1,287 euro/kg, pompe bianche 1,296 euro/kg).

