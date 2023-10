F1, Alonso valuta l’addio all’Aston Martin: due clamorose opzioni per il futuro

ROMA - Nell'arco di questa stagione di Formula 1 ci sono stati diversi cambiamenti a livello di gerarchie alle spalle della dominante Red Bull di Max Verstappen. Nella prima parte dell'anno, infatti, l'Aston Martin è apparsa in grande spolvero, tanto da far sognare a Fernando Alonso addirittura di tornare a lottare per il titolo dopo anni di astinenza. Dopo una serie importante di podi, lo spagnolo è pian piano scivolato sempre più indietro nelle gare successive e ora potrebbe pensare di cambiare aria già nella prossima stagione.