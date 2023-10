Oltre 8 milioni di Italiani in vacanza per il ponte di Ognissanti

Per il ponte di Ognissanti del 2023 si prospetta una partenza di ben 8,4 milioni di italiani pronti a intraprendere un viaggio. L'89,8% di essi sceglierà come destinazione luoghi all'interno dei confini nazionali, mentre il 10,2% restante si dirigerà all'estero. Nel Bel Paese, le località costiere (29,1%), i centri d'arte (24,7%) e le maestose montagne (21,5%) si registrano come le mete più ambite. Fuori dai confini, sono le grandi capitali europee (83,3%) a dominare le preferenze, seguite da mete oltreoceano (8,3%) e crociere (5,6%). Questi dati emergono da un'indagine condotta da Federalberghi.

Gli italiani in vacanza

Nonostante l'entusiasmo per le vacanze, l'aumento dei prezzi ha costretto il 45,5% dei viaggiatori a ridurre la spesa. Nel 50,6% dei casi, il motivo principale per rinunciare al viaggio è stato il bilancio familiare, mentre il 16,3% ha scelto una data diversa e il 15,4% ha dovuto farlo per ragioni familiari. La spesa media prevista, che include trasporti, alloggio, cibo e svaghi, si attesta a 451 euro a persona. Le spese si distribuiscono tra pasti (27%), alloggio (25,5%), viaggio (25,4%), shopping (10%), e altre attività (12,1%).

Il 67% dei viaggiatori opterà per il proprio veicolo per raggiungere la meta delle loro vacanze. Il 21,6% prenderà un volo, mentre il 3,4% si imbarcherà su un treno. La convenienza si è affermata come il principale criterio nella selezione del mezzo (71,2%).

