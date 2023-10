Anziano facoltoso si regala l'unica Rolls-Royce Pearl Cullinan esistente

Per possedere una Rolls-Royce devi essere un ricco facoltoso oppure una star con milioni di euro in banca e magari di soldi ne hai talmente tanti per fartene fare una addirittura "su misura": la Cullinan Pearl è il frutto di una collaborazione senza precedenti tra la rinomata casa automobilistica britannica e la sua divisione di Dubai.

Un rosa quasi impossibile da replicare

Come è creato questo Suv? Si tratta di un'idea nata per il 90esimo compleanno del padre del destinatario, un estimatore appassionato del marchio. Gli alti dirigenti di Rolls-Royce si sono incontrati con il cliente per ascoltare la storia della sua vita e le sue passioni e hanno poi dato vita a questo progetto. La Pearl Cullinan si distingue per la sua finitura Bespoke Pearl Rose, un omaggio al colore di una perla preziosa di proprietà del festeggiato, sfumatura che ha richiesto ben 30 tentativi diversi per raggiungere la perfezione. La vernice è stata testata in simulazioni di luce diurna e sotto il caldo sole del Medio Oriente per garantirne la brillantezza, con pigmenti resistenti al calore e ai raggi UV.

Eleganza e dettagli

Un tocco di eleganza è dato dalla linea di carrozzeria dipinta a mano in Rose Gold, abbinata alla mascotte Spirit of Ecstasy placcata in oro rosa. Gli interni presentano sedili anteriori in Cashmere Grey, mentre quelli posteriori sono rivestiti in Ardent Red, un omaggio alle perle e ai loro preziosi involucri. L'impiallacciatura in radica di noce richiama le scatole di legno utilizzate per esporre le perle, con dettagli di ricamo monogrammati RR in filo d'oro rosa sui poggiatesta. Gli inserti dei sedili posteriori sono ispirati ai motivi simmetrici delle conchiglie delle ostriche, con un angolo preciso di 55 gradi, come l'impiallacciatura.

Ma quanto potrà mai costare un esemplare di questo tipo? Sono aperte le scommesse.

