Vasseur: "Ferrari in Brasile, le strategie per il secondo posto generale"

ROMA - Dopo il terzo posto conquistato da Charles Leclerc in Messico, la Ferrari spera di proseguire al serie positiva di pole position e di podi anche nel Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1, in programma questo fine settimana a San Paolo. Il team di Maranello guidato da Frederic Vasseur ha intenzione di confermarsi tra i più veloci del circus e rilancerà la sfida nei confronti della Mercedes , che al momento occupa ancora il secondo posto nel Mondiale costruttori con 22 punti di vantaggio sulla Rossa.

Vasseur: "Mercedes competitiva"

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, a pochi giorni dal Gran Premio del Brasile 2023, ha parlato al sito ufficiale della Rossa della lotta per il secondo posto costruttori: "Ci aspettiamo che Mercedes sarà molto competitiva, ma dal canto nostro dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi, a crescere e a migliorare sotto ogni aspetto, in particolar modo nella gestione delle gomme e delle strategie in gara. Carlos e Charles, al pari di tutta la squadra, in Brasile come a Maranello, sono molto motivati: non vogliamo fermarci fino alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi".