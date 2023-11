Massa, la F1 e l'assenza al GP del Brasile: "Non sono stato invitato"

ROMA - La Ferrari arriva ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile 2023 con tanta voglia di confermare le buone indicazioni ricevute nelle ultime gare e, soprattutto, per andare a caccia di preziosi punti in ottica secondo posto nel Mondiale costruttori. Un grande ex della Rossa, però, non dovrebbe prendere parte alla gara del suo Paese: si tratta di Felipe Massa che, anche a causa di quando sta accadendo con il caso 'Crashgate' , dovrebbe rinunciare a presenziare alla corsa davanti al suo pubblico.

Massa: "Rispetto situazione legale"

"L'unica cosa che so è che la F1 mi ha chiesto di non presenziare a Monza. Per il Brasile non è stato aperto nessun discorso. Credo che ci andrei soltanto come ambasciatore, ma voglio rispettare la situazione legale a tal punto da non andare ad Interlagos. Ad ogni modo non ho ricevuto nessun invito, quindi non credo di doverci essere". Queste le dichiarazioni dell'ex pilota della Ferrari, Felipe Massa, rilasciate nel corso di un'intervista concessa ad Autosport a pochi giorni dal Gran Premio del Brasile 2023.