F1, Hamilton omaggia Senna: in Brasile con un look dedicato al mito

SAN PAOLO - E' tutto pronto a San Paolo per il Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1, che rappresenterà una nuova occasione di mettersi in mostra per tutti i piloti in vista di questo finale di stagione. Tra i più in forma del momento, ad eccezione del fenomenale Max Verstappen, c'è sicuramente Lewis Hamilton, reduce dal secondo posto ottenuto in Messico e dal medesimo piazzamento tolto ad Austin per via della squalifica. Il britannico sente molto questa gara ed ha dimostrato ancora una volta di tenere ai tifosi brasiliani.