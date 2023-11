Ferrari, Leclerc realista sul Brasile: "Non possiamo convertire la pole in vittoria"

SAN PAOLO - Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, a pochi giorni dal Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1, ha parlato in conferenza stampa mostrandosi abbastanza realista: "Senna è l'unico idolo che io abbia mai avuto, la famiglia mi ha inviato e ho avuto la possibilità di vedere alcune sue macchine, caschi. E' stato davvero fantastico ed emozionante. E' sempre bello fare la pole position, ma per me conta quello che si fa in gara. In questo momento non abbiamo la macchina per convertire la pole in vittoria. Stiamo lavorando su questo aspetto, ma preferirei vincere anziché fare la pole. Qui le prove libere 1 sono molto importanti, sarà estremamente importante farle bene".