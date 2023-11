Stellantis vende la Palazzina Uffici di Cassino: la cifra

Ci sono alcune novità che riguardano Stellantis. L'azienda ha ufficialmente messo in vendita la Palazzina Uffici dello stabilimento di Cassino del marchio. “La vendita è un'operazione immobiliare analoga a quelle avviate su altri impianti in Italia. Va ad eliminare i costi per aree diventate non più necessarie grazie alle nuove tecnologie di produzione. L'operazione non va ad incidere sulla mission dello stabilimento: resta immutata" dice Stellantis.