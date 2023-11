F1, doppietta Ferrari nelle FP1 del Brasile. Sainz davanti a Leclerc

SAN PAOLO - Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, fa registrare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 in 1.11.732, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Il team di Maranello, dunque, conferma le buone indicazioni mostrate ad Austin e in Messico, candidandosi ad un ruolo di assoluta protagonista in vista delle qualifiche in programma alle ore 19:00. Finisce nelle retrovie Lewis Hamilton, che deve accontentarsi soltanto di un dodicesimo posto, mentre il tre volte campione del mondo Max Verstappen decide di prendersela con comodo iniziando con il sedicesimo crono. Non bene le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, che si ritrovano in fondo alla graduatoria.