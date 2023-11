F1 Brasile, diluvio interrompe qualifiche: Leclerc 2° dietro a Verstappen

SAN PAOLO - Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio del Brasile, ventunesimo round del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo della Red Bull ferma il cronometro in 1:10.727, precedendo di quasi tre decimi Charles Leclerc, che quindi si conferma in prima fila con la Ferrari, dopo la pole in Messico. Ai due basta il primo giro lanciato per conquistare la prima fila, visto che la sessione è stata interrotta dalla pioggia: sul tracciato di San Paolo, infatti, come ampiamente previsto si è scatenato un vero e proprio diluvio, che ha interrotto la sessione con ancora quattro minuti da disputare. Ecco quindi che in seconda fila si presentano le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, davanti alle Mercedes. Solo in ottava posizione, invece, Carlos Sainz, che precede Sergio Perez.