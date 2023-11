Leclerc e le qualifiche estreme in Brasile: “Condizioni mai viste”

SAN PAOLO - Le qualifiche del Brasile promettevano spettacolo, e così è stato. A farla da padrona è stata la pioggia, che ha minacciato tutta la sessione e si è poi presentata puntuale, fermando anzitempo la rincorsa alla pole: il primo posto è andato a Max Verstappen, ma al suo fianco, ancora una volta in prima fila, ci sarà Charles Leclerc. In mezzo al caos, infatti, il monegasco della Ferrari è riuscito comunque a strappare un giro buono, che gli permetterà di partire da una posizione più che favorevole. "Condizioni così non ne ho mai avute in carriera - ha dichiarato Leclerc ai microfoni di Sky Sport - Se non avessimo fatto le libere sarebbe stato lo stesso. Non c’era grip, con la tempesta e il vento che ci sono state non si capiva dove poter trovare l’aderenza giusta. Abbiamo perso tanto, ma in qualche modo un giro siamo riusciti a metterlo insieme".