WEC, la Ferrari chiude col podio in Bahrain. Dominio Toyota nella 8 Ore

SAKHIR - Si è conclusa con la 8 Ore del Bahrain la stagione 2023 del WEC, ancora nel segno della Toyota: la scuderia giapponese era data ampiamente come favorita per la doppietta sul circuito di Sakhir, e così è stato. A vincere è stato l'equipaggio della #8, con Buemi/Hartley/Hirakawa che battono la gemella #7 (protagonista di un contatto al via, ma tornata seconda dopo appena un'ora) e conquistano il mondiale piloti. A completare il podio è la Ferrari 499P #50 di Fuoco/Molina/Nielsen, che hanno la meglio sulla Porsche del Team Jota guidata da Félix Da Costa/Stevens/Yifei: davanti alla Rossa dopo la sesta ora, l'equipaggio della #38 paga qualche errore e soprattutto un drive through, cedendo alla 499P di appena 962 millesimi. Sesto posto, invece, per la Ferrari #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi.