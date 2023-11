“Sei un idiota”: Ocon e Alonso, incidente e alta tensione in Brasile

SAN PAOLO - Continuano i dissidi tra Fernando Alonso e Estaban Ocon, nati quando i due piloti erano compagni di squadra in Alpine. L'ultimo in ordine è scaturito dall'incidente, causato dal pilota normanno, durante la Sprint Shootout del Gran Premio del Brasile di Formula 1 . Fernando Alonso si trovava nelle prime curve del tracciato mentre Ocon, impegnato in un giro veloce, ha perso il controllo della sua vettura non riuscendo ad evitare l'impatto con l'Aston Martin dell'asturiano. Nel team radio successivo all'incidente, Ocon non ha esitato a incolpare Fernando: "È un idiota" .

Alonso infuriato: "Penso mi sia venuto addosso"

Dalla telecamera del pilota dell'Aston Martin si vede un'auto che improvvisamente, a tutta velocità, distrugge la ruota anteriore sinistra e la sospensione della vettura. La reazione di Alonso è immediata e in radio, prima di rientrare ai box, ha esclamato: "Merda siamo caduti. Abbiamo molti danni, credo. Penso mi sia venuto addosso". Il pilota asturiano, qualificatosi per la SQ2, non è potuto rientrare in pista compromettendo la sua partecipazione al resto della qualifica sprint. Anche Ocon, in quel momento 16esimo, non è potuto tornare a gareggiare a causa dei danni subiti dalla sua vettura.