F1, Verstappen trionfa anche in Brasile. Sainz chiude sesto

SAN PAOLO - Il tre volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, è sempre più nella storia. L'olandese della Red Bull centra la sua diciassettesima vittoria stagionale trionfando anche nel Gran Premio del Brasile 2023, alle sue spalle la McLaren di Lando Norris e l'Aston Martin di Fernando Alonso. Weekend nero per le due Ferrari poiché Charles Leclerc finisce immediatamente fuori dai giochi a causa di un clamoroso incidente nel corso del giro di formazione, mentre Carlos Sainz deve accontentarsi di una sesta posizione. Nonostante queste difficoltà il team guidato da Frederic Vasseur rosicchia altri quattro punti alla Mercedes in ottica lotta per il secondo posto nella classifica costruttori. Le frecce d'argento, infatti, portano a casa soltanto quattro punto con l'ottava piazza del britannico Lewis Hamilton; out, invece, George Russell.