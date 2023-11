Ferrari, la spiegazione di Vasseur: “Non è stato un errore di Leclerc”

SAN PAOLO - La Ferrari chiude il Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 con un sesto posto di Carlos Sainz e un pesante zero di Charles Leclerc, che a causa di un problema tecnico è finito contro il muro nel giro di formazione. Il bilancio per la Rossa di Maranello non è del tutto negativo poiché ha comunque guadagnato qualche punto nei confronti della Mercedes in ottica lotta per il secondo posto nel Mondiale costruttori, ma visto il passo il gap avrebbe potuto ridusi in maniera più consistente, come dichiarato dal team principal Frederic Vasseur.