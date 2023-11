F1, Hamilton e la delusione di Interlagos: “La macchina non andava”

SAN PAOLO - Lewis Hamilton , dopo aver perso il Mondiale 2021 in maniera rocambolesca a favore di Max Verstappen , è stato costretto ad un ridimensionamento a causa delle difficoltà che sta riscontrando la Mercedes . Negli ultimi due anni, infatti, il britannico non ha quasi mai avuto modo di giocarsi una vittoria, in particolar modo in questa stagione, durante la quale si è dovuto accontentare di qualche podio. Nel Gran Premio del Brasile , invece, Hamilton non è riuscito ad andare oltre l'ottavo posto.

Hamilton: "Non abbiamo sbagliato assetto"

"Ad Interlagos non abbiamo scelto un assetto sbagliato, era proprio la macchina che non andava. In questo non riesco ad indicare un motivo preciso come causa dei nostri problemi, dovremo analizzare la situazione. Quello che posso dire è che mancava carico aerodinamico ed eravamo lenti in rettilineo. Per il ritmo che potevamo esprimere, penso di aver fatto il massimo possibile". Così il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 dopo l'ottavo posto di Interlagos.