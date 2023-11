Le automobili al casello produrranno energia: ecco come

La Lega propone il carcere per chi manifesta bloccando le strade

Il funzionamento del KEHV

Il meccanismo è più semplice di quanto si pensi: alla base di tutto c'è il passaggio delle automobili, capaci secondo gli studi effettuati, di alimentare caselli autostradali, stazioni di servizio e persino cartelli stradali illuminati. Un generatore elettromeccanico entra in funzione quando un mezzo lo attraversa e un convertitore elettronico trasforma l'energia cinetica in energia elettrica.

Questa tecnologia è stata sviluppata da Movyon, un centro di eccellenza affiliato al Gruppo Autostrade per l'Italia (Aspi), noto per le soluzioni avanzate di Intelligent Transport Systems e monitoraggio delle infrastrutture, mentre il fulcro del progetto KEHV è l'impianto LYBRA, sviluppato dalla startup 20energy.

Quanta energia pulita

La sperimentazione si estenderà alle piste di esazione, dove i veicoli rallentano per il pagamento del pedaggio. Autostrade per l'Italia mira a creare una piattaforma in grado di generare energia pulita, complementare a quella già ottenuta tramite il fotovoltaico. Le prime stime suggeriscono che con 9.000 veicoli al giorno un modulo può generare 30 MWh all'anno. Inoltre, l'energia prodotta potrebbe essere utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici.

