F1, Verstappen canta Tom Jones: il team radio dopo il successo in Brasile

SAN PAOLO - Il tre volte campione del mondo Max Verstappen non smette mai di stupire e, oltre che in pista, nel Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 ha mostrato anche le sue 'qualità' canore dopo il successo nella gara di domenica. La Red Bull, infatti, ha deciso di omaggiare il suo pluricampione mettendo nel team radio la sua canzone preferita 'Green, Green Grass of Home' di Tom Jones. Il brano piace molto all'olandese poiché quando era piccolo lo ascoltava in compagnia del padre Jos, come raccontato da Christian Horner.