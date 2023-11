Boom di furti di carburante in Messico: sparatorie e morti tra bande

In Messico , uno scontro a fuoco ha causato cinque vittime in diverse bande criminali: secondo le informazioni fornite dal dipartimento di Polizia, un gruppo di individui armati a bordo di moto, ha organizzato un attacco spietato a est di Puebla . Le vittime erano cinque uomini di guardia a due camion cisterna carichi di carburante rubato , abbattuti nel corso dell'assalto.

I fenomeno del huachicol

Due degli uomini uccisi erano stati recentemente arrestati per il loro presunto coinvolgimento nell'esplosione di un camion cisterna di gas. Il furto di carburante, nota in Messico come "huachicol," continua ad essere molto praticato Messico, con centinaia di migliaia di barili sottratti ogni anno dalle condutture. Lungo gli oleodotti utilizzati per il trasporto del petrolio dalle terre interne e dalle piattaforme offshore alle raffinerie o ai centri di distribuzione, i tubi vengono spesso manomessi e intere cisterne vengono riempite con il carburante. Secondo le stime ufficiali rese note dalle Forze dell'Ordine, Città del Messico è ormai tristemente diventata uno dei principali mercati per il commercio illegale dell' "oro nero".

