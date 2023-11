Ferrari e il misterioso annuncio social: "Qualcosa di bello in arrivo"

ROMA - La stagione della Ferrari è stata al di sotto delle aspettative , ma la scuderia di Maranello ha comunque regalato qualche gioia ai propri tifosi, vincendo la gara i Singapore con Carlos Sainz e fornendo altre buone prestazioni condite da podi. In questo momento la squadra guidata da Frederic Vasseur sta pensando al finale di stagione con le ultime due gare rimaste di Las Vegas ed Abu Dhabi , ma ha un occhio anche sul futuro e chissà che nelle prossime ore non possano arrivare delle novità proprio in tal senso.

Annuncio Ferrari, cosa saarà?

Nella giornata di domani la Ferrari, come comunicato sui canali ufficiali social del team di Maranello, effettuerà un annuncio ed ha invitato i tifosi a restare sintonizzati per capire di cosa si tratti: "Domani uscirà qualcosa di bello", con un video delle silhouette dei due piloti uno al fianco dell'altro. Al momento è difficile capire cosa la Ferrari annuncerà nelle prossime ore: potrebbe trattarsi di qualcosa di molto importante, come anche di un lancio di merchandasing. Per conoscere la novità, dunque, bisognerà attendere ancora qualche ore e poi tutti i sostenitori della Rossa sapranno la verità sulla comunicazione del team.