AlphaTauri, sorpresa a Las Vegas: si traveste da robot

ROMA - L'AlphaTauri si prepara al prossimo Gran Premio di Las Vegas 2023, che andrà in scena nel weekend da venerdì 17 a domenica 19 novembre ed annuncia una nuova incredibile collaborazione con il franchise Gundam: "Scuderia AlphaTauri è entusiasta di annunciare una collaborazione speciale con Bandai Namco Entertainment America Inc. per un evento straordinario che vedrà il celebre franchise GUNDAM schierarsi sulla griglia di Formula 1® al prossimo Gran Premio di Las Vegas. Durante tutta la settimana, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo sfoggeranno sulle proprie monoposto le inedite decalcomanie dell’RX-78-2 GUNDAM e dell’XVX-016 GUNDAM Aerial, mentre saranno in pista per la conquista dei punti sul circuito di Las Vegas Strip".