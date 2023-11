Strass che diventano proiettili: il caso delle decorazioni auto sul volante

Tutti hanno a cuore la propria auto. Molti la curano con estrema dedizione e ne sono spesso gelosi. E' quasi come una seconda casa, se si considera la grande quantità di tempo passata in "sua compagnia". Non è perciò strano che le si voglia conferire della personalità, purché ciò che si sceglie di usare risulta essere adeguato. Eppure esistono delle decorazioni molto pericolose : si tratta degli strass , diventati una moda in particolare negli Stati Uniti , meno nel nostro Paese, e che vengono applicati sul volante . Ma perché è così rischioso?

SOS strass!

Questi strass, che vengono inseriti all'interno dei loghi delle Case, possono trasformarsi in proiettili, i quali minacciano la sicurezza di chi si trova alla guida ma non solo. Intanto, l'NHTSA, ente nazionale per la sicurezza negli USA, ha diramato un allarme per chi ne fa uso. Il problema risiede principalmente nel fatto che tali decorazioni vengono attaccate solo con del biadesivo. Di conseguenza, se l'airbag per qualsiasi motivo dovesse esplodere, possono staccarsi e colpire direttamente il viso.

Basti pensare che l'airbag ha dentro una cosa che viene chiamata “generatore a gas”: ciò significa che nel momento dello scoppio, la sua velocità va oltre i 200 km/h. Dato che i coperchi del vano si aprono per far in modo che si gonfi, possono in qualche maniera “sparare” gli strass sia verso il guidatore che i passeggeri. Bisogna perciò prestare molta attenzione e riflettere bene. A volte seguire la moda non è la soluzione migliore, specie se ne va della propria salute.

Le automobili al casello produrranno energia: ecco come