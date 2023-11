Ferrari e la novità per Las Vegas: tute speciali per Leclerc e Sainz

ROMA - E' quasi tutto pronto per il primo storico Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, che andrà in scena nel weekend dal 17 al 19 novembre. Le Ferrari, dopo una deludente gara disputata in Brasile con il sesto posto di Carlos Sainz e la prematura uscita di scena di Charles Leclerc, spera di rialzare la testa e di tornare al lottare per il podio. Un risultato di livello sarebbe importante anche in ottica secondo posto nella classifica costruttori, nonostante sia molto difficile raggiungere la Mercedes a due gare dal termine.