F1, Alonso smentisce i rumors: “Ritiro? Non è il momento”

ROMA - Il due volte campione del mondo di Formula 1, Fernando Alonso , nonostante i suoi quarantadue anni di età, ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori del circus. Lo spagnolo, infatti, ha dato un'altra prova di forza anche nello scorso Gran Premio del Brasile , quando ha battagliato con Sergio Perez per difendere il suo terzo posto. L'obiettivo è stato centrato da parte del pilota dell' Aston Martin , proprio nella settimana in cui erano uscite delle indiscrezioni relative al suo futuro che lasciavano presagire un addio all'attuale team.

Alonso: "Voglio la 33^ vittoria"

Il pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, nel corso di un'intervista rilasciata alla rivista GQ, ha voluto smentire le voci che vorrebbero un suo imminente ritiro dalle corse: "Sarebbe bello riuscire a conquistare la mia trentatreesima vittoria in Formula 1, se ne parla tanto sui social media. Mi sento fresco, veloce e mi sto godendo la mia avventura con l'Aston Martin. Mi sento motivato. Non è ancora il momento di ritirarsi. L'inizio di questa esperienza è stato sorprendentemente positivo, dato che non pensavamo di poter conquistare tutti questi podi".