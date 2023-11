Compra due rare Ferrari e Maserati, ma le guida un solo giorno: la scoperta

Un ricco inglese vent'anni fa acquistò due auto di lusso, due modelli rari e molto desiderati da milioni di appassionati e collezionisti di settore, salvo poi non guidarle mai. Se qualcuno la crede una cosa assurda, questa storia lo farà sicuramente ricredere. L'uomo comprò nel 2004 una delle 400 Ferrari Enzo esistenti, vendute solo a persone illustri, e nel 2005 uno dei soli 60 esemplari prodotti di Maserati MC12, diventando proprietario di due dei veicoli più esclusivi, rari e costosi provenienti dai due marchi. E non le ha mai guidate , se non un giorno solo. Ma a distanza di quasi vent'anni, si scopre il perché...

La Maserati e la Ferrari

Intanto, quando si è visto il contachilometri sulla Ferrari e la Maserati, questo segnava rispettivamente 228 km e 333 km: ciò significa che l'inglese le ha usate solo per il tragitto dal concessionario a casa propria, per poi non utilizzarle più. Ad oggi, però, tale scelta è risultata chiara e quasi furba, potremmo dire. Sì, perché la Ferrari Enzo – dalla livrea Rosso Corsa – e la Maserati MC12 bianco Fuji sono state messe in vendita presso la Romans International – concessionaria inglese di esclusive auto di lusso. Considerati poi gli andamenti delle precedenti aste, le due supercar potrebbero valere all'incirca 3 milioni di euro l'una, indi per cui ci vogliono almeno 6 milioni per mettersi in garage la coppia (basti pensare che al loro debutto il loro costo era superiore a 600mila euro, quindi la differenza è molta).

Proprio perché non sono mai state guidate e dunque usate, le due auto risultano nuove, intatte e immacolate, indi per cui il loro prezzo sul mercato è aumentato a dismisura. Con molta probabilità è questa la ragione per la quale il ricco inglese non se le è mai godute: per una questione economica.

