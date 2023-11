Ferrari, sorpresa Las Vegas: in Usa c'è il bianco sulla livrea

ROMA - Manca sempre meno alla grande novità di questa stagione di Formula 1, il Gran Premio di Las Vegas 2023, che andrà in scena nel weekend dal 17 al 19 novembre. Si tratta di una tappa molto importante non tanto a livello di risultati, quando per il contesto nel quale avrà luogo la corsa. La Ferrari, per l'occasione, ha già presentato delle nuove tute che i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz indosseranno proprio per tutto il fine settimana in programma nella città del peccato statunitense.