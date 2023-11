Horner, bordata a Hamilton: "Vittorie oscene, non può parlare di certe cose"

ROMA - In questa stagione di Formula 1 non c'è stata storia, poiché Max Verstappen ha dominato a bordo della sua Red Bull, vincendo il Mondiale con cinque gare di anticipo e conquistando la bellezza di diciassette successi, un record che potrebbe essere migliorato negli ultimi due Gran Premi di Las Vegas ed Abu Dhabi. Un altro campione del mondo come Lewis Hamilton ha commentato la trionfale annata del team austriaco, esprimendosi in maniera molto critica, nonostante lo stesso britannico si sia trovato in una situazione simile qualche stagione fa.