La Ferrari assume: quanto guadagneranno i nuovi 250 dipendenti

Lavorare in Ferrari è un sogno di tantissimi, ma solo pochi di questi riescono a realizzarlo, in primis perché servono competenze e titoli. Quando però c'è l'occasione, non bisogna farsela scappare. Per chi infatti vuole provare ad entrare nella Casa del Cavallino Rampante come lavoratore, è bene che sappia questo: Ferrari vuole integrare il suo team e assumere, entro la fine del primo semestre del 2024 , 250 nuove persone , metà delle quali nel mese di gennaio .

Arrivano oltre 2mila euro

Di pari passo con le assunzioni, Ferrari ha in mente altre manovre che ad essa si legano, una fra queste lanciare un nuovo piano di welfare aziendale per promuovere e sensibilizzare ogni nuovo lavoratore alla responsabilità collettiva e alla vita aziendale. Proprio per questo motivo ogni nuovo innesto diventerà anche socio di Maranello e riceverà gratuitamente azioni (personali una tantum) per un valore limite di circa 2.065 euro. Una bella somma per ogni nuovo lavoratore che si aggiungerà ovviamente allo stipendio mensile garantito dalla Rossa.

Le parole di Vigna

Questa operazione, come dice lo stesso Benedetto Vigna, è un modo per rimarcare quanto l'azienda metta al centro della sua vision l'uomo e le persone insieme alle auto. Infatti, per il CEO Ferrari, tali “iniziative rispondono al desiderio di dare un riconoscimento al senso di appartenenza che ci rende unici e di continuare a rafforzarlo in questo viaggio di ricerca continua dell’eccellenza”.

