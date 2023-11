F1, Bottas si spoglia per beneficenza: calendario senza veli nel 2024

ROMA - La Formula 1 è molto seguita in giro per il mondo e qualche volta questo interesse può essere utilizzato anche per indirizzare l'attenzione degli appassionati verso cause e motivazioni più nobili. E' il caso del finlandese Valtteri Bottas, che ha deciso di posare senza veli per un calendario in vista del 2024. Tale iniziativa dell'alfiere dell'Alfa Romeo è nata in collaborazione con l'associazione Movember ed ha l'obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla cura del cancro alla prostata, raccogliendo fondi per questa problematica.