F1, General Motors nuovo fornitore di motori dal 2028: ora è ufficiale

ROMA - La Formula 1 si è sempre mostrata abbastanza aperta alle novità in questi ultimi anni e ora ne arriva una molto importante. A partire dal 2028 tra i fornitori ufficiali di motori per le monoposto ci sarà anche General Motors, che ha annunciato l'accordo proprio in queste ore. General Motors sbacherà nel principale circus automobilistico del mondo con l'obiettivo di motorizzare il team Andretti Cadillac, del quale si è parlato molto negli ultimi mesi: l'ingresso ufficiale del team potrebbe avvenire già nel 2026.