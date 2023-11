Quanto costa l'Alfa Romeo di Jannik Sinner?

Per la precisione, la Stelvio Q4 di Sinner presenta l'allestimento "Veloce". L'auto, con i suoi 469 cm di lunghezza, 190 cm di larghezza e 167 cm di altezza, raggiunge i 215 km/h e permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Per quanto riguarda il prezzo, è pari a 64.650 euro per la versione base con motore 4 cilindri a gasolio. Una passione nota quella del campione per la Casa del Biscione, con sua Stelvio e la sua Giulia lo accompagnano negli spostamenti per le partite e per i tornei e una partnership che va avanti da diversi anni ormai.

Lexus sceglie Miriam Leone: la Leonessa di Sicilia è la nuova brand Ambassador