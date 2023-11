Krstovic vende la Golf sui social: un annuncio così non si era mai visto

Quando pensiamo ai calciatori e alle loro auto, immaginiamo imponenti bolidi, supercar aggressive o vetture di lusso – e in fondo loro ci hanno abituati così, almeno la maggior parte. Eppure ci sono alcuni che in realtà pur cavalcando l'onda del successo e potendoselo dunque permettere, restano in qualche maniera umili, spostandosi con veicoli comunemente usati. Come Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, il quale ha avuto come fedele compagna per diverso tempo una Volkswagen Golf 8 GTD, che ora ha però deciso di vendere... su Instagram. Come farebbe davvero chiunque.