Alfa Romeo: il Tributo Italiano per Giulia, Stelvio e Tonale

La bandiera tricolore

In Tributo Italiano, tutti e tre i modelli condividono la stessa estetica, con livrea bicolore e tetto nero, body kit in tinta carrozzeria, una nuova bandierina tricolore sulla calotta degli specchi e le personalizzazioni interne. Nello specifico, Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano sono proposte esclusivamente nelle tre colorazioni della bandiera italiana (Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa) abbinate al tetto nero, che su Tonale e Stelvio può essere anche apribile (optional).

Poi ci sono anche alcuni elementi distintivi, come la griglia frontale con inserto "V" (nera per Giulia e Stelvio, in Dark Miron per Tonale) e i cerchi in lega da 21" per Stelvio, nuovi da 19" per la Giulia e quelli da 20" per Tonale, tutti nelle versioni top di gamma e abbinati alle pinze freno Brembo rosse. Inoltre, su tutta la gamma e per la prima volta su Tonale, ecco il trattamento del body kit inferiore in tinta con la carrozzeria: inserti laterali paraurti anteriore e posteriore, archi ruota e minigonne.

Abitacolo elegante

Per quanto riguarda l'abitacolo, i nuovi sedili sportivi in pelle nera con trattamento traforato con accenni in rosso e sui poggiatesta anteriori hanno il logo distintivo della serie speciale. Nuove anche le cuciture rosse su plancia, sedili e pannelli porta. In più, Tonale Tributo Italiano offre la nuova fascia della plancia "carbon design" con logo Alfa Romeo con illuminazione ambientale e battitacco in alluminio.

Inoltre, su Tributo Italiano il benessere a bordo è assicurato grazie al climatizzatore bi-zona, volante riscaldato con palette in alluminio solidali con il piantone, dalla piacevole luce ambiente, dai sedili anteriori riscaldati e da un impianto audio Premium dotato di 14 altoparlanti firmato Harman Kardon, incluso subwoofer.

Benzina, Diesel e ibrido

Per quanto concerne le motorizzazioni, Giulia e Stelvio Tributo Italiano sono equipaggiate con il propulsore 2.0 turbobenzina da 280 cv oppure il 2.2 turbodiesel da 210 cv, entrambi con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. A disposizione anche il turbodiesel da 160 cv a trazione posteriore. Invece, su Tonale Tributo Italiano il cliente può scegliere tra il motore ibrido 1.5 da 160 cavalli con cambio automatico TCT a 7 rapporti oppure l'opzione Plug-In Hybrid Q4 da 280 cv.

