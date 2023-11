Wolksvagen, consegnate in Vaticano le prime Volkswagen ID.

Imelda Labbé, membro del consiglio di amministrazione per le vendite, il marketing e il post-vendita di Volkswagen Passenger Cars, insieme a Christian Dahlheim, il presidente del consiglio di amministrazione di Volkswagen Financial Services, ha consegnato di persona al Vaticano i primi due veicoli elettrici: due esemplari della prestigiosa ID.3 Pro Performance. Questo gesto segna l'inizio di una collaborazione che fonde la solennità ecclesiastica con l'innovazione automobilistica rispettosa dell'ambiente, aprendo le porte a un futuro più sostenibile.

Obiettivo 2030

La mobilità è al centro di un programma specifico del Vaticano chiamato "Conversione ecologica 2030", che mira a ridurre l'impronta di CO2 del parco veicoli dello Stato. A tal fine, i veicoli esistenti devono essere gradualmente sostituiti con altrettante vetture full electric per rendere l'intera flotta neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 entro il 2030.

Successivamente, verranno consegnate altre auto a zero emissioni, sempre dei marchi del Gruppo Volkswagen.

"L'elettrificazione delle flotte sta diventando sempre più importante in tutto il mondo - ha dichiarato Imelda Labbé -. Il fatto che in futuro anche i dipendenti del Vaticano saranno tra i nostri conducenti ID. è un grande obiettivo e un onore per il nostro Marchio e sottolinea l'attrattiva dei nostri modelli ID. completamente elettrici".

Volkswagen ID.3 seconda serie: evoluzione di qualità