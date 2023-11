Bollo non pagato e auto in fermo amministativo: mancava un centesimo

A metà tra un fatto che fa arrabbiare e una barzelletta c'è quello che è accaduto a un cittadino di Cava , nella provincia di Salerno. L'uomo ha visto la sua automobile essere sottoposta a fermo amministrativo a causa di un bollo auto non pagato relativo all'anno 1029/2020: il problema è che la transazione non è andata a buon fine per la mancanza di un solo centesimo.

Tutta colpa di un centesimo

Il cittadino ha ricevuto la notifica del provvedimento attraverso Municipia, società incaricata della riscossione dei debiti per conto della Regione Campania e quando ha letto il motivo della decisione è stato colto dalla rabbia: un centesimo di euro che avrebbe completato l'importo dovuto per la tassa di circolazione dell'annata 2019/2020 era mancante, perciò la transazione non sarebbe andata a buon fine. Il cittadino si è prontamente rivolto ad un avvocato per tentare di porre fine a questa situazione paradossale.

