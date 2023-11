Leclerc, ultimo giro da urlo a Las Vegas. Verstappen più forte della penalità

LAS VEGAS - Max Verstappen è sempre più nella storia della Formula 1. L'olandese della Red Bull centra il 18esimo successo stagionale nel Gran Premio di Las Vegas 2023, e raggiunge Sebastian Vettel a quota 53 vittorie in carriera. Il tre volte campione del mondo, nonostante la penalità di 5 secondi per il contatto con Leclerc alla partenza, ha mostrato ancora una volta la sua superiorià. Secondo posto per il monegasco della Ferrari, autore di un ultimo giro sensazionale in cui ha beffato Sergio Perez, finito terzo. Quarta posizione per Esteban Ocono, davanti a Lance Stroll. Ottima prova anche per Carlos Sainz: il pilota spagnolo, scattato dalla dodicesima posizione dopo la penalizzazione delle FP1, è riuscito a risalire fino alla sesta precedendo le due Mercedes di Hamilton e Russel.