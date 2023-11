Leclerc, rammarico Ferrari a Las Vegas: “Oggi la vittoria era nostra”

LAS VEGAS - Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 . Un risultato che lascia il monegasco con l'amaro in bocca, nonostante la prova convincente: "Da un lato c’è l’adrenalina dell’ultimo giro con il sorpasso al limite, dall’altro la delusione perché oggi la vittoria era nostra, in termini di gara eravamo i più veloci". Queste le parole di Leclerc a Sky Sport al termine della gara. Il pilota Ferrari è apparso rassegnato e stanco degli imprevisti che hanno ostacolato la sua prestazione: "Non voglio sempre parlare di sfortuna, ma purtroppo oggi è andata così".

Leclerc e la safety car: "È arrivata nel momento sbagliato"

La gara di Leclerc è stata compromessa dalla safety car, come confermato dal pilota Ferrari, ai microfoni di Sky Sport: "Purtroppo, abbiamo avuto una safety car nel momento sbagliato - ha dichiarato il monegasco - Il problema non è che le gomme avessero già cinque giri, ma semmai dopo la safety car era molto più difficile riportarle in temperatura rispetto a una hard nuova. Abbiamo fatto fatica perché così non metti le gomme nelle condizioni giuste per il finale di gara".