Vasseur soddisfatto a Las Vegas: “La miglior Ferrari della stagione”

Vasseur elogia Leclerc: "Ha fatto una gara stupenda"

Vasseur non ha dimenticato di fare i complimenti ai suoi piloti: “Leclerc ha fatto una gara eccezionale, per tre volte ha superato la Red Bull, e non è una cosa che capita spesso - ha dichiarato il team principal della Ferrari - Il nostro obiettivo era il primo posto, ma nel complesso è stata una gara grandiosa, anche per Sainz, che è arrivato sesto dopo essere sceso in ultima posizione nella prima curva". Vasseur ha infine sottolineato che quello che conta per il momento è la classifica costruttori: "Ora concentriamoci sulla prossima gara perché siamo a quattro punti dalla Mercedes".