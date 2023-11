Ferrari, la rabbia di Sainz: “Weekend da dimenticare”

Sainz e la sfida alla Mercedes: "Andremo ad Abu Dhabi per batterli"

Nonostante la delusione, Carlos Sainz ha colto il lato positivo del fine settimana di Las Vegas, sottolineando che: "Abbiamo guadagnato punti importanti per la squadra". Il prossimo GP degli Emirati Arabi, l'ultimo della stagione, sarà decisivo per il secondo posto del Mondiale Costruttori e il pilota della Ferrari ha le idee chiare in proposito: "Quattro punti non sono niente: andremo ad Abu Dhabi per lottare, ho voglia di batterli, dopo quello che è successo in questo weekend".